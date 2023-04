Termina in semifinale il sogno Coppa Italia di Serie B per Sarroch. Alle Final Four di Bologna, i gialloblù sono stati sconfitti in tre set da Negrini Acqui Terme, che ha negato alla squadra di coach Franchi la possibilità di accedere alla finale.

Nonostante il 3-0, la semifinale è stata molto combattuta come dimostrano i parziali di 23-25, 22-25 e 22-25 in favore dei piemontesi, che si sono poi imposti anche nella finalissima per 3-0 su Gabbiano Mantova.

