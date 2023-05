Terminata la regular season, Sarroch e Cus Cagliari sono pronte ad affrontare i playoff di Serie B maschile che portano alla promozione in A3. Le due squadre sarde hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto il girone G, guadagnando l'accesso ai playoff. Si parte già nel weekend con le prime sfide.

Sarroch è stata inserita nel terzo gruppo, insieme alle prime classificate dei gironi H e I. La squadra di coach Franchi affronterà sabato alle 18 i siciliani del Datterino Letojanni in trasferta. Il 20 maggio, invece, ospiterà Allianz Galatone a Sarroch per la terza e ultime giornata del triangolare. La formazione che chiude al primo posto il raggruppamento sale direttamente in A3, le altre due invece accedono alla terza fase.

Arrivare alla terza fase è l'obiettivo del Cus Cagliari e di tutte le seconde classificate. Gli universitari sono stati inseriti nel terzo gruppo con le seconde dei gironi H e I. La squadra di Ammendola affronterà domenica in trasferta Raffaele Lamezia alle 18. Il 20 maggio, invece, l'ultima partita del triangolare in casa contro il Volley Club Grottaglie.

In caso di successo, il Cus Cagliari accederebbe alla terza fase e incrocerebbe le perdenti del raggruppamento delle prime classificate (due tra Sarroch, Datterino Letojanni e Allianz Galatone). La vincente di questo ultimo gruppo sarà promossa in A3.

Playout. Per le squadre sarde femminili, prosegue solo la stagione della San Paolo che insegue al playout la salvezza in B1 femminile. L'andata dello spareggio sabato alle 15 in casa della Robosystem a Concorrezzo. Il ritorno il 20 maggio a Cagliari.

