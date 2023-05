Terza e ultima fase dei gironi di Serie B. Il Cus Cagliari sogna di raggiungere Sarroch in Serie A3, ma per farlo deve superare gli ultimi due ostacoli. Gli universitari hanno battuto nel triangolare delle seconde classificate e ora se la dovranno vedere con le sconfitte del triangolare tra prime classificate che ha visto trionfare Sarroch. Il primo avversario sarà l'Allianz Galatone, ospite domani alle 18.30 al PalaCus di Cagliari. Martedì la squadra di Ammendola sarà invece in Sicilia per la sfida contro Datterino Letojanni. Il 4 giugno l'ultima sfida del triangolare tra Galatone e Letojanni che decreterà la squadra promossa in A3.

Regionale. Domani in campo anche Fedra Accise Borore e Airone Tortolì per gara 3 della finale playoff di C maschile. All'andata vinse Borore 3-1, al ritorno Tortolì al tie-break. Lo spareggio decreterà la squadra promossa in Serie B. Domenica alle 19.30 il ritorno della finale di Serie D femminile tra VBC Macomer e Club Volley Dorgali. All'andata vinse Macomer al tie-break.

© Riproduzione riservata