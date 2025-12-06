Con la vittoria nel recupero di mercoledì scorso, il Guspini ha raggiunto il Castiadas in vetta al girone A di Promozione. Ironia della sorte, il calendario propone per domani, domenica, proprio lo scontro diretto tra le due capolista.

I biancorossi di Cristian Dessì nel recupero di mercoledì hanno superato la Tharros con una rete per tempo affiancando al comando la formazione sarrabese. Entrambe le squadre hanno raccolto 31 punti in tredici turni: il Guspini di Cristian Dessì ha centrato dieci vittorie, mentre il Castiadas di Bebo Antinori è ancora imbattuto.

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per una grande sfida: uno scontro diretto che non sarà decisivo, ma che potrà offrire indicazioni importanti sulle ambizioni delle due formazioni. Numerosi anche gli ex in campo, a partire dallo stesso allenatore Dessì, protagonista due anni di un’ottima esperienza proprio sulla panchina del Castiadas.

Domani, oltre al big match Guspini–Castiadas, si giocheranno alle 15 Arborea–Baunese, Jerzu–Terralba, Cus Cagliari–Vecchio Borgo Sant’Elia, Freccia Parte Montis–Tharros, Samugheo–Pirri, Tonara–Villacidrese e Uta–Ovodda.

