Colpaccio dell'Ozierese sul campo dell'Atletico Bono nel girone B della Promozione. La squadra di Christian Mura si è imposta per 0-2 con un gol per tempo, segnati al 24' da Mattea e al 47' della ripresa da Mendez. È stata una gara incerta sino alla fine con la squadra di Giuseppe Pinna che ha giocato una buona gara, arrendendosi solo al gol ospite arrivato nella fase di recupero della gara. Ha arbitrato Migoni di Nuoro. Ammoniti Manca, Caballero, Molinu, Elisii, Ferro.

