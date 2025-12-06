Calcio
06 dicembre 2025 alle 21:48
Serie D: pari per l'Olbia e il Latte Dolce, vince il MonastirTre anticipi per le sarde in campo
Tre anticipi per le sarde di Serie D. L'Olbia ha pareggiato, 2-2 sul campo del fortissimo Trastevere. Pareggio anche per il Latte Dolce in casa: 3-3 il risultato finale nella gara contro il Montespaccato.
Successo per 2-1 del Monastir tornato al successo contro l'Albalonga, una delle grandi del girone: 2-1 il risultato finale a beneficio dei sardi di Marcello Angheleddu, saliti in classifica a 23 punti. L'Olbia va a 19, i Latte Dolce a 21.
