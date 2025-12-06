Si è giocata oggi la 14esima giornata del campionato di Promozione, girone B. La capolista Alghero ha dimostrato di non avvere rivali vincendo per 3-0 anche a Castelsardo e collezionando il 14esimo successo stagionale consecutivo.

I catalani volano in classifica con 42 punti, undici punti in più del Bonorva, che ha inflitto un pesabtissimo 6-1 al Tuttavista, ultima in classifica ancora a zero punti. 12 in più dell'Usinese, vittoriosa per 3-0 sul Li Punti. Gli altri risultati: Arzachena-Macomerese 2-2, Bono-Ozierese 0-1, Coghinas-Bosa 4-1, Ghilarza-Perfugas 1-4, Luogosanto-Stintino 6-0.

