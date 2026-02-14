Serie A, sconfitta a domicilio per l'Amatori Rugby AlgheroNel match valido per l'undicesima giornata del girone 2, il Piacenza sbanca il Maria Pia per 27-10
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sconfitta a domicilio per l'Amatori Alghero.
Nel match valido per l'undicesima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie di rugby, il Piacenza sbanca il Maria Pia per 27-10 (primo tempo 17-0) e conquista anche il punto bonus.
AMATORI ALGHERO-PIACENZA 10-27.
Amatori Alghero: Mazzone, Armani, Russo, Delrio, May (11' Serra), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Marcellan (50' Wright), Kone, D’Ambola (50' Marchetto), Cincotto (50' Muciaccia), Shelqeti, Ruijgrok. A diposizione Pedroni, Cadoni, Bombagi. Coach Marco Anversa.
Piacenza: Cisint, Botti, Misseroni, Bautista Guerra, Roda, Biffi, Ravilli, Cornelli, Marazzi, Lekic, Chiappini, Melegari, Codazzi, Joaquin Guerra (51' Greco) Dapaah. A disposizione Alberti, Badagnani, Bonatti, Savi, Baciochi, Manciulli, Bertorello. Coach Claudio Forte.
Arbitro: Riccardo Fagiolo di Roma.
Punti: 10' meta trasformata Piacenza; 16' m. Cornelli, trasf. Bautista Guerra; 35' calcio piazzato B. Guerra. 44' m. Canulli; 59' m. Joaquin Guerra; 66' m. Lenoci; 70' m. B. Guerra.