Nello scontro salvezza del Buoncammino Santa Teresa e Villasimius non si fanno maleL’anticipo tra biancocelesti e gialloblù termina 0-0
Lo scontro diretto tra Santa Teresa e Villasimius termina a reti inviolate. La sfida del Buoncammino frutta un punto a testa a due formazioni impegnate nella lotta salvezza del campionato di Eccellenza, arrivate all’appuntamento di questo pomeriggio consapevoli delle insidie della gara e per questo, alla fine, appagate dal risultato.
Il campo reso pesante dalla pioggia non ha aiutato, più pericolosi, però, i padroni di casa con Siamparelli e Traore. Grazie allo 0-0 maturato nell’anticipo della 6ª giornata di ritorno, la squadra di Fabio Levacovich può comunque confermare il nono posto in classifica con 25 punti in attesa del completamento del turno, mentre il pareggio esterno di oggi vale invece a quella di Sebastiano Pinna quota 24 in graduatoria.
Un altro scontro salvezza attende, ora, Santa Teresa e Villasimius, che al prossimo turno affronteranno rispettivamente il Carbonia in trasferta e il Buddusò in casa.