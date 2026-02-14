Seconda sconfitta in campionato per la Dinamo Lab che al palazzetto di Sorso viene superata da Reggio Calabria dopo un supplementare per 80-79. Una sconfitta che costa il primato nella serie A di basket in carrozzina.

Gara che la squadra sassarese ha approcciato bene riuscendo già nel primo quarto ad andare in vantaggio in doppia cifra (26-16) e a toccare addirittura il +14 nel secondo periodo. Dopo l'intervallo Reggio Calabria aumenta l'intensità di gioco, si riporta sotto trascinata da Marcondes (alla fine saranno 30 punti) e addirittura va in vantaggio: 50-59. Nell'ultimo quarto la Dinamo Lab recupera, difende benissimo nelle ultime azioni e addirittura segna con Marquinhos Da Silva il canestro della vittoria sulla sirena, ma per gli arbitri il tempo era già scaduto.

Nell'overtime Ghione e compagni vanno in vantaggio di 4 punti, ma Reggio Calabria recupera e proprio sulla sirena la tripla centrale di Trabuchet confeziona la beffa.

Tabellino Dinamo Lab: Esteche 10, Revuelta 4, Ghione 19, Murakami 15, Uras, Papi 2, Saaid 3, Lindblom 17, Mosler 4, Da Silva 5, Canella. All. Foden.

