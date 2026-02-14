La Dinamo Lab perde al supplementare con Reggio CalabriaGli ospiti vincono 80-79 con tripla sulla sirena di Trabuchet
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Seconda sconfitta in campionato per la Dinamo Lab che al palazzetto di Sorso viene superata da Reggio Calabria dopo un supplementare per 80-79. Una sconfitta che costa il primato nella serie A di basket in carrozzina.
Gara che la squadra sassarese ha approcciato bene riuscendo già nel primo quarto ad andare in vantaggio in doppia cifra (26-16) e a toccare addirittura il +14 nel secondo periodo. Dopo l'intervallo Reggio Calabria aumenta l'intensità di gioco, si riporta sotto trascinata da Marcondes (alla fine saranno 30 punti) e addirittura va in vantaggio: 50-59. Nell'ultimo quarto la Dinamo Lab recupera, difende benissimo nelle ultime azioni e addirittura segna con Marquinhos Da Silva il canestro della vittoria sulla sirena, ma per gli arbitri il tempo era già scaduto.
Nell'overtime Ghione e compagni vanno in vantaggio di 4 punti, ma Reggio Calabria recupera e proprio sulla sirena la tripla centrale di Trabuchet confeziona la beffa.
Tabellino Dinamo Lab: Esteche 10, Revuelta 4, Ghione 19, Murakami 15, Uras, Papi 2, Saaid 3, Lindblom 17, Mosler 4, Da Silva 5, Canella. All. Foden.