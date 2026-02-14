La 24ª giornata del Girone B di Promozione si è aperta con quattro anticipi che hanno mosso la classifica sia in zona playoff sia nella parte bassa.

A Ozieri finisce 2-2 tra Campanedda e Ozierese 1926. Un punto a testa che consente ai gialloverdi di salire a quota 46, mantenendo il terzo posto, ma senza approfittare pienamente del turno. Il Campanedda, ora a 29 punti, prosegue nel suo campionato solido e resta lontano dalle zone più pericolose.

Stesso risultato anche tra Luogosanto e Castelsardo: il 2-2 permette ai galluresi di portarsi a 37 punti, restando in corsa per un piazzamento di prestigio, mentre il Castelsardo sale a 26 e continua a difendere il margine sulla zona playout.

Colpo esterno dell’Arzachena, che espugna il campo del Ghilarza con un netto 2-0. Tre punti pesanti per gli smeraldini, che agganciano quota 38 e rilanciano le ambizioni playoff. Per il Ghilarza, fermo a 18, la situazione resta complicata.

Vittoria importante in chiave salvezza per il San Giorgio Perfugas, che supera 3-1 il Bosa. Padroni di casa che salgono a 30 punti e respirano, mentre il Bosa resta a 24.

Non si è disputata, invece, Atletico Bono–Coghinas Calcio, rinviata per maltempo e da recuperare nelle prossime settimane.

Domani si completa il programma con gare di grande interesse. La capolista Alghero sarà impegnata sul campo del Thiesi: i giallorossi vogliono proseguire la marcia trionfale, ma il Thiesi, nono con 33 punti, proverà a sfruttare il fattore campo per rallentare la corsa della prima della classe.

Sfida d’alta quota tra Usinese e Bonorva: in palio punti pesanti per la zona playoff e per consolidare il secondo posto. Trasferta delicata anche per la Macomerese Calcio, attesa sul campo del Li Punti Calcio: i sassaresi, a quota 21, sono in piena lotta per evitare i playout e cercheranno un risultato utile contro una squadra in piena corsa per le posizioni di vertice.

