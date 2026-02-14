L’Arborea ferma la capolista Guspini, ne approfitta solo il TerralbaI risultati della 24esima giornata
Il Guspini rallenta, accorcia solo il Terralba
L’Arborea ferma la capolista all’esordio di Firinu, pari tra Castiadas e Villacidrese
La 24ª giornata del girone A di Promozione riapre la corsa al vertice, ma solo in parte. La capolista Guspini Calcio viene bloccata sull’1-1 dall’Arborea, che conquista un punto prezioso all’esordio in panchina del tecnico Maurizio Firinu.
Un pareggio che frena la corsa del Guspini, ora a quota 53 punti, e consente al Terralba Francesco Bellu di accorciare le distanze. Gli uomini del neo tecnico Firinu superano 3-1 la Baunese e salgono a 52 punti, portandosi a una sola lunghezza dalla vetta.
Non riesce invece ad approfittarne la Villacidrese, che impatta 0-0 contro il Castiadas. La squadra di Mingioni resta così a quota 52, sempre ad un punto dalla capolista. I sarrabesi recriminano per alcuni episodi (due reti annullate e un rigore concesso dal direttore di gara e poi annullato dall’assistente di linea).
Spettacolare 2-2 tra Freccia Parte Montis e Vecchio Borgo Sant’Elia, con gli ospiti che consolidano il quinto posto a 37 punti. Finisce 1-1 tra Tharros e Atletico Cagliari. Avanza il Selargius, vittorioso 2-0 sul campo del Cannonau Jerzu Picchi.
Colpo esterno importante anche per il Calcio Pirri, che espugna 2-1 il campo dell’Ovodda, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza.
Rinviata per maltempo, infine, la sfida tra Uta e Tonara. Si gioca alle 18.30 Cus Cagliari-Samugheo.