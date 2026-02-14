Il Guspini rallenta, accorcia solo il Terralba

L’Arborea ferma la capolista all’esordio di Firinu, pari tra Castiadas e Villacidrese

La 24ª giornata del girone A di Promozione riapre la corsa al vertice, ma solo in parte. La capolista Guspini Calcio viene bloccata sull’1-1 dall’Arborea, che conquista un punto prezioso all’esordio in panchina del tecnico Maurizio Firinu.

Un pareggio che frena la corsa del Guspini, ora a quota 53 punti, e consente al Terralba Francesco Bellu di accorciare le distanze. Gli uomini del neo tecnico Firinu superano 3-1 la Baunese e salgono a 52 punti, portandosi a una sola lunghezza dalla vetta.

Non riesce invece ad approfittarne la Villacidrese, che impatta 0-0 contro il Castiadas. La squadra di Mingioni resta così a quota 52, sempre ad un punto dalla capolista. I sarrabesi recriminano per alcuni episodi (due reti annullate e un rigore concesso dal direttore di gara e poi annullato dall’assistente di linea).

Spettacolare 2-2 tra Freccia Parte Montis e Vecchio Borgo Sant’Elia, con gli ospiti che consolidano il quinto posto a 37 punti. Finisce 1-1 tra Tharros e Atletico Cagliari. Avanza il Selargius, vittorioso 2-0 sul campo del Cannonau Jerzu Picchi.

Colpo esterno importante anche per il Calcio Pirri, che espugna 2-1 il campo dell’Ovodda, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

Rinviata per maltempo, infine, la sfida tra Uta e Tonara. Si gioca alle 18.30 Cus Cagliari-Samugheo.

