Promozione girone B, per la sesta giornata tutti in campo il sabatoL’Alghero riceve lo Stintino, gare importanti a Bonorva e Arzachena
In scena domani, sabato, alle ore 15, la sesta giornata del girone B di Promozione. Riflettori puntati sull’Alghero, autentica corazzata del campionato, che ospita lo Stintino con l’obiettivo di centrare la ventiduesima vittoria su altrettante gare. Per gli ospiti, attualmente in zona playout, servirà una vera impresa.
Il Bonorva di Michele Pulina, secondo in classifica, riceve il quotato Luogosanto, quinto della graduatoria, in una sfida di grande interesse. L’Ozierese affronta davanti al pubblico di casa un Thiesi in ottimo momento di forma, mentre desta curiosità anche il confronto tra Arzachena e Usinese.
Completano il programma Bosa-Atletico Bono, Castelsardo-Campanedda, Macomerese-San Giorgio Perfugas (a Borore) e Tuttavista-Li Punti. Posticipato alle 15.30 l'incontro Coghinas-Ghilarza.