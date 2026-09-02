Una bella soddisfazione in casa Virtus Cagliari. In attesa dello start del prossimo campionato di Serie A2 Femminile, il sodalizio biancoblù incassa con piacere il riconoscimento della Legabasket, che insignito il presidente Paolo Pellegrini del premio "Natalino Carzaniga" come miglior dirigente del torneo cadetto per la scorsa annata (2025/26).

"La stagione appena conclusa è stata la seconda consecutiva della Virtus Cagliari dopo il ritorno in Serie A2 nel 2024 - si legge nella motivazione del premio diffusa dagli organi di comunicazione Lbf - un'annata molto solida per la formazione sarda, che ha ottenuto i Playoff giocando anche un ottimo primo turno. La società nata nel 1963, nella sua recente storia, partecipato a 20 campionati di Serie A2 negli ultimi 25 anni, rivelandosi come una presenza costante nella categoria. Al fianco del continuo impegno per la prima squadra, la Virtus ha svolto una continua attività sul territorio, con le giovanili e per il basket a Cagliari, contribuendo a creare una realtà stimolante e competitiva sul capoluogo. L'impegno e il rilancio nelle ultime stagioni portano sicuramente la firma del Presidente Paolo Pellegrini e del suo ruolo in prima persona per tutelare il patrimonio societario e la passione del popolo Virtus".

Il patron virtussino ritirerà il riconoscimento in occasione della serata degli Oscar Lbf, la tradizionale celebrazione della Lega Basket Femminile che si terrà durante l'Opening Day di Campobasso, venerdì 2 ottobre a La Molisana Arena a partire dalle ore 20. La serata verrà condotta da Geri De Rosa, telecronista di Sky Sport.

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