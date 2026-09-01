Ci sono carriere che prendono la direzione prevista e altre che hanno bisogno di qualche deviazione prima di ritrovare la strada. Il calcio dilettantistico è spesso fatto di percorsi che si interrompono e di calciatori che, prima o poi, si trovano davanti a una scelta. Jarno Ibba, attaccante classe 2004, è pronto a ripartire con una nuova avventura, per provare a dare una svolta alla sua carriera calcistica. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la firma con la Gialeto, con cui affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria a partire dal mese di ottobre (non sarà disponibile da subito). Una nuova tappa per il giovane centravanti, pronto a ripartire da quello che gli riesce meglio: segnare gol.

Le esperienze

L’avventura calcistica di Jarno Ibba comincia nei Giovanissimi dell’Italpiombo Santa Teresa, dove muove i primi passi tra il 2016 e il 2017, mettendosi subito in mostra sotto porta. Nel frattempo, svolge alcuni provini con il Cagliari e il Torino, effettuando diversi allenamenti con entrambe le squadre. Nel 2018 si sposta nei Giovanissimi Regionali Under 15 della Ferrini, confermandosi come un attaccante dal grande fiuto del gol e dalla notevole duttilità. Ibba, infatti, è in grado di adattarsi in tutti i ruoli del reparto offensivo, facendo della velocità e del tiro in porta alcune delle sue migliori caratteristiche. Tra il 2019 e il 2021 sono altre tre le esperienze nel settore giovanile: La Palma Monte Urpinu, Monreale e Arbus, tutte in Under 17. Nella stagione 2021-2022, con il Gonnosfanadiga, in Promozione, arrivano le prime chiamate in Prima squadra, culminate dal primo gol tra i grandi alla seconda giornata di campionato nel 6-1 contro La Palma.

Il salto alla Torres

Proprio nel 2022, Ibba passa alla Torres in cui viene aggregato alla Primavera che militava nella categoria Juniores Regionali Under19 girone nazionale Serie D. Sotto la guida di Tommaso Movilli, il centravanti insacca ben 8 gol contribuendo pienamente al terzo posto nel girone per i sassaresi, alle spalle di Atletico Uri e Latte Dolce. L’avventura in rossoblù per Ibba si conclude proprio con il chiudersi della stagione sportiva 2021-2022.

Il proseguo nei dilettanti

La carriera di Ibba prosegue nelle categorie dilettantistiche del calcio sardo. Riparte dall’Asseminese in Promozione per poi avere una breve esperienza con l’Atletico Sanluri con un gol segnato. L’anno dopo, 2022-2023, riparte dalla Don Bosco, in cui non incide, così come nel suo ritorno all’Asseminese in Prima Categoria nell’annata successiva per pochi mesi. Si rifà nel finale di stagione al Santa Giusta in cui mette a segno due gol che risultano essere cruciali per la salvezza di quest’ultimi in Prima Categoria, da una situazione di classifica disastrosa. Nell’anno calcistico scorso, tra Sardara e ritorno alla Don Bosco, Ibba non riesce ad emergere in entrambi i casi. Complici delle annate difficili anche diversi infortuni che non hanno permesso a Ibba di esprimersi come meglio poteva.

La chiamata della Gialeto

In estate non sono mancati i contatti per Ibba, richiesto tra diversi club, ma alla fine, la squadra che l’ha voluto più di tutte è la Gialeto di Pierpaolo Deiana in Prima Categoria. Sul suo arrivo, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Sono molto motivato, non vedo l'ora di essere a disposizione, se messo nelle condizioni sono sicuro di poter fare un grande campionato ed aiutare la squadra. La Gialeto ha un bellissimo progetto, con tanti giovani e molto ambizioso, son contento di essere qui. Ho bisogno di ritrovare il mio spazio e tornare a fare ciò che so fare, la fiamma non si è mai spenta. Il campionato di Prima Categoria quest'anno ha alzato senza dubbi l'asticella, sarà una bellissima sfida sia per noi come squadra sia a livello personale».

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