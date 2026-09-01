Domenica 6 settembre, appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo del Parte Montis. Con partenza e arrivo a Siris, infatti, è in programma il Trofeo Unione dei Comuni Parte Montis, organizzato dalla società Unione Ciclistica Guspini, dall’Unione dei Comuni Parte Montis e dalla Fondazione Parte Montis, in collaborazione con le Pro loco di Siris, Pompu, Simala e Gonnostramatza. La gara attraverserà i comuni del Parte Montis e dell'Alta Marmilla (Siris, Masullas, Mogoro, Gonnostramatza, Simala, Figu, Gonnosno, Ales, Curcuris e Pompu). Il programma prevede, alle 8 il ritrovo nella centrale via Nazionale, a Siris. Alle 10 la partenza delle categorie Esordienti maschile e femminile. Alle 11, invece, sarà la volta delle categorie Allievi e Juniores. Il traguardo è sempre fissato a Siris. “Avere una gara ciclistica nel territorio di Parte Montis rappresenta un’importante occasione di valorizzazione e promozione del territorio – commenta Emanuele Pilloni, sindaco di Siris e presidente dell’Unione dei Comuni del Parte Montis - Un evento di questo tipo unisce sport, turismo e comunità, portando visibilità alle nostre bellezze paesaggistiche e creando nuove opportunità di incontro e sviluppo locale. È un appuntamento che può contribuire a rafforzare l’identità e l’attrattività di Parte Montis, coinvolgendo cittadini, associazioni e attività del territorio”.

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