Ciclismo, sabato a Donori il “20° Memorial Graziano Etzi”Sessantadue gli iscritti alla ventesima edizione della corsa (58 uomini e 4 donne) che si sfideranno su un percorso di circa 2,8 km da ripetere 16 volte per complessivi 45 km totali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Conto alla rovescia nel paese del Parteolla per la manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo “Gino Mameli” in collaborazione con il Comune di Donori, la Pro Loco e le famiglie Etzi e Schirru.
Sessantadue gli iscritti alla ventesima edizione della corsa (58 uomini e 4 donne) che si sfideranno su un percorso di circa 2,8 km da ripetere 16 volte per complessivi 45 km totali. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 15.30 in Piazza Italia da dove, alle 17.15, partirà la gara.
Il gruppo dei cicloamatori, tesserati per la F.C.I. e gli enti della Consulta nazionale, attraverserà le vie Vittorio Emanuele, Giardini, strada provinciale n.11, via Martiri di Nassirya e Brigata Sassari per concludersi sempre in Piazza Italia.
Intorno al circuito cittadino sarà istituito il divieto di transito e di fermata dalle 16 alle 19 con percorsi alternativi per gli automobilisti adeguatamente segnalati dagli organizzatori.