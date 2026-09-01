L'Iglesias piazza un colpo importante per il proprio reparto offensivo: alla corte di Daniele Porcu arriva l'attaccante argentino Facundo Maitini, punta centrale classe 1997.

Si tratta di un profilo tutt'altro che sconosciuto al calcio dilettantistico italiano e a quello sardo in particolare. Cresciuto in Argentina nelle file dell'Excursionistas, formazione della Primera C, Maitini è approdato in Italia nella stagione 2022/23 al Rotonda, in Eccellenza, dove ha lasciato il segno con 20 reti e la conquista del campionato. Un rendimento che si è ripetuto l'anno successivo all'Ilvamaddalena, in Eccellenza sarda: altro titolo vinto e 12 gol all'attivo.

Da lì il salto in Serie D, categoria nella quale ha vestito le maglie del Sambiase, arrivato nel dicembre 2024, e successivamente del Licata, prima del ritorno in Sardegna con l'Ossese nel novembre 2025.

Centravanti di struttura, abile nel gioco aereo e capace di concludere con entrambi i piedi, Maitini porta all'Iglesias esperienza e un curriculum di gol pesanti, oltre a una conoscenza diretta del calcio isolano che dovrebbe ridurre al minimo i tempi di ambientamento.

Il nuovo attaccante potrebbe già trovare spazio nel prossimo impegno ufficiale: l'esordio in maglia iglesiente è possibile domenica, nella sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Villasimius. La gara d'andata, com'è noto, si era chiusa sul campo sull'1-1 prima del pronunciamento del Giudice Sportivo, che ha assegnato ai rossoblù la vittoria a tavolino per 0-3 accogliendone il reclamo.

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