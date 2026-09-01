Conto alla rovescia nel paese del Parteolla per la manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo “Gino Mameli” in collaborazione con il Comune di Donori, la Pro Loco e le famiglie Etzi e Schirru. Sessantadue gli iscritti alla ventesima edizione della corsa (58 uomini e 4 donne) che si sfideranno su un percorso di circa 2,8 km da ripetere 16 volte per complessivi 45 km totali. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 15.30 in Piazza Italia da dove, alle 17.15, partirà la gara.

Il gruppo dei cicloamatori, tesserati per la F.C.I. e gli enti della Consulta nazionale, attraverserà le vie Vittorio Emanuele, Giardini, strada provinciale n.11, via Martiri di Nassirya e Brigata Sassari per concludersi sempre in Piazza Italia. Intorno al circuito cittadino sarà istituito il divieto di transito e di fermata dalle 16 alle 19 con percorsi alternativi per gli automobilisti adeguatamente segnalati dagli organizzatori.

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