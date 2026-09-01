Cambia il risultato della gara di Coppa Italia Eccellenza tra Villasimius e Iglesias, disputata il 30 agosto e terminata sul campo con il punteggio di 1-1. Il Giudice Sportivo ha infatti accolto il reclamo presentato dall'Iglesias, assegnando alla formazione ospite la vittoria a tavolino per 0-3.

L'Iglesias e aveva chiesto l'applicazione della punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico del Villasimius, contestando la partecipazione alla gara del calciatore Serra Nicola, che risultava squalificato per una gara valevole per la stessa competizione di Coppa Italia Eccellenza.

Esaminati il rapporto arbitrale e gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo ha riscontrato che il calciatore era effettivamente schierato in campo pur non avendo titolo a partecipare alla gara, non avendo ancora scontato la squalifica in questione.

Il Giudice Sportivo ha deliberato di accogliere il reclamo dell'Iglesias e di infliggere al Villasimius la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per il calciatore Nicola Serra è stata inoltre disposta la squalifica per un'ulteriore gara effettiva, da scontarsi nella competizione di Coppa Italia.

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