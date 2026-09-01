Un risultato di prestigio internazionale illumina il karate asseminese. Francesco Marongiu, maestro dell’Asd Club Gakko Karate Assemini, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al 52esimo All Japan Karate-Do Federation Goju-Kai Championships, disputato nella cornice del Yokohama Budokan, in Giappone.

La manifestazione, tra le più importanti e selettive a livello mondiale, ha visto la partecipazione di oltre 4.200 atleti provenienti da tutte le prefetture del Paese del Sol Levante. Un palcoscenico imponente sul quale il maestro asseminese è tornato a gareggiare a dieci anni di distanza dalla sua ultima presenza in terra nipponica, risalente al 2016.

Inserito nella categoria Male Kumite Open Class (senza limiti di peso), Marongiu ha affrontato un tabellone di 25 atleti di altissimo livello, superando incontri complessi e durissimi. A quasi 48 anni, il tecnico dell’associazione asseminese si è confrontato ad armi pari con avversari molto più giovani, compresi atleti ventenni, fino a salire sul terzo gradino del podio e a mettere al collo un bronzo dal valore inestimabile.

La trasferta giapponese ha registrato anche il battesimo del fuoco sui tatami internazionali per tre giovani allievi dell’Asd Club Gakko: Simone Garau, Antonino Biondo e Francesco Trastu. Per loro un’esperienza formativa di primissimo piano a contatto con l’élite mondiale della disciplina.

«Tornare in Giappone dopo dieci anni ed entrare in un contesto competitivo di questa portata è stata un’emozione indescrivibile», ha commentato Francesco Marongiu. «A quasi 48 anni affrontare atleti molto più giovani è stata una sfida impegnativa ma stimolante. Portare questo risultato ad Assemini ripaga ogni sacrificio, ed è stato ancora più speciale condividere la gara con mia moglie, sempre al mio fianco, e veder crescere i miei studenti su un tatami così prestigioso».

Un successo che dà lustro all’intero movimento sportivo locale e premia la costanza di una realtà artigianale e appassionata del territorio.

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