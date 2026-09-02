Portò il Pirri in Serie D, entrando nella storia del calcio sardo. Gesuino Farris è morto lasciando un grande cordoglio fra gli amanti del calcio isolano. Un allenatore in tutto grande, capace di leggere le gare e di ottenere il massimo dalle sue squadre. Fra queste proprio il Pirri, che con Farris in panchina in Serie D ci salì addirittura due volte.

Poi tante altre società con lui in panchina, ma il nome di Farris resta legato soprattutto al Pirri che divenne un pò anche la sua famiglia.

GESUINO FARRIS, ALLENATORE DEL PIRRI

Pietro Caddeo, oggi responsabile della sezione calcio della Ferrini Cagliari, è stato un suo giocatore. «Se ne va un pezzo di storia del calcio isolano – lo ricorda così – : un ottimo allenatore, una persona straordinaria, un gentiluomo. Dopo aver smesso con la panchina, ha continuato a seguire il calcio da appassionato. Lo si vedeva spesso nei campi di calcio della provincia. Ed era sempre un piacere trovarlo».

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