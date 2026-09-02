Sono 741 i posti letto in più per gli studenti universitari in Sardegna grazie al Piano Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), sostenuto dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di questi, 576 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Per accedervi è possibile rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze. Nel dettaglio, 482 posti letto sono nella provincia di Sassari, e 94 nella provincia di Cagliari. Per gli ulteriori 165, Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del Mur, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d'obbligo. I nuovi alloggi saranno disponibili, con le stesse modalità, nel 2027.

«Per quanto riguarda la provincia di Cagliari probabilmente si tratta della Casa dello studente di via Montesanto», spiega Marco Meloni, presidente dell’Ersu, «Il ministero ha portato avanti dei bandi per rinnovare gli studentati e l’Ersu ha partecipato con 2 lotti di via Montesanto che riaprirà così dopo 10 anni di chiusura. Grazie alla conclusione dei lavori del primo lotto, il 6 ottobre prossimo saranno messi 74 posti letto a disposizione di altrettanti studenti. E contiamo di concludere il secondo lotto entro il prossimo anno accademico e metterne a disposizione altri 106, portando a 180 la dotazione complessiva».

«Il risultato raggiunto in Sardegna contribuisce a un traguardo fondamentale per tutto il Paese. Più alloggi rendono i nostri atenei più accessibili e attrattivi, rafforzando allo stesso tempo i territori che li ospitano», dichiara la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. «Questi posti letto sono una risposta concreta al bisogno di alloggi per i fuori sede e un investimento sul diritto di ogni studente di scegliere liberamente dove formarsi».

(Unioneonline/En.Ne.)

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