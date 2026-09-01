Il Giudice Sportivo è tornato a pronunciarsi sul turno di Coppa Italia e i provvedimenti disciplinari riguardano tre calciatori, con una squalifica complessiva di quattro giornate.

La sanzione più pesante colpisce il Lanusei, che dovrà rinunciare a Enrico Loi per due gare effettive. Un'assenza di rilievo per i biancoverdi.

Più contenuta la squalifica inflitta al Tortolì: Federico Serra, anch'egli espulso nel corso della gara, sconterà un solo turno di stop.

Il terzo nome dell'elenco arriva invece da una strada diversa. Nicola Serra, del Villasimius, non è stato espulso sul terreno di gioco: la sua squalifica per una gara effettiva è quella disposta dal Giudice Sportivo insieme all'accoglimento del reclamo dell'Iglesias, il provvedimento che ha ribaltato a tavolino sullo 0-3 il pareggio per 1-1 del 30 agosto. Il calciatore era infatti sceso in campo, da titolare, pur non avendo ancora scontato una precedente squalifica: da qui la sanzione aggiuntiva, che si somma a quella già pendente.

Tutte le squalifiche dovranno essere scontate in gare effettive della Coppa Italia, e peseranno quindi sulle scelte dei tre allenatori già dal prossimo impegno di competizione.

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