Cus Cagliari, Claudia Colli è il primo rinforzoL’esordio le riserverà subito un incrocio particolare
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Il Cus Cagliari apre il mercato in entrata con Claudia Colli, prima novità del roster affidato per l’undicesima stagione consecutiva a coach Federico Xaxa. L’ala milanese, classe 1996, porta a Sa Duchessa esperienza e duttilità dopo una lunga militanza in Serie A2.
Colli ha debuttato nella seconda categoria nazionale nel 2013 con il Sanga Milano, muovendo i primi passi di una carriera che negli anni una carriera che l’ha vista indossare anche le maglie di Carugate, Castelnuovo Scrivia, Broni, Torino e, nell’ultima stagione, Libertas Moncalieri. Proprio a Torino, nel 2023/24, ha vissuto la sua migliore annata realizzativa, chiusa con 14 punti di media, 117 rimbalzi e 72 assist in 29 partite.
Per la giocatrice quella in rossoblù sarà anche una ripartenza dopo l’infortunio che nella passata stagione le ha impedito di disputare i playout: «È stato il mio primo infortunio grave, proprio nel periodo più caldo dell’anno. È stato difficile, mentalmente e fisicamente, stare fuori dal campo, ma ora sto bene. Ho lavorato tanto quest’estate per tornare subito in forma». La scelta del Cus è arrivata dopo il confronto con la dirigenza: «Fin dalla prima chiacchierata con Mauro Mannoni, quello del club mi è sembrato subito un progetto serio e ambizioso. È una società storica di questo campionato e ha sempre dimostrato grande professionalità».
Colli fissa quindi gli obiettivi per la nuova stagione: «Voglio dare il 100%, crescere come giocatrice e mettermi a disposizione della squadra. Sarà un campionato molto competitivo e dovremo lavorare tanto, dando tutto fin dalle prime partite».
L’esordio le riserverà subito un incrocio particolare: alla prima giornata il CUS affronterà infatti la sua ex squadra, la Libertas Moncalieri. «Sembra fatto apposta! Un po’ di emozione ci sarà, ma è il bello del gioco. Ho creato dei bellissimi rapporti con lo staff e con le ragazze: sarà ancora più divertente giocarsi la prima partita con loro».