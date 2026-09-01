Coppa Italia promozione, cinque squalifiche dal giudice sportivoIl Thiesi paga il conto più salato
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Sono cinque i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo al termine dell'ultimo turno di Coppa Italia di Promozione: una squalifica riguarda un tecnico, le altre quattro altrettanti calciatori espulsi nel corso delle rispettive gare. In tutti i casi la sanzione è di una sola giornata.
A rimetterci più di ogni altra è il Thiesi, che si ritrova a fare i conti con una doppia assenza. Squalificato per una gara l'allenatore Giovanni Maria Rassu, che dovrà seguire il prossimo impegno di Coppa lontano dalla panchina; stesso destino per il calciatore Fabio Puledda, espulso e fermato anche lui per un turno effettivo.
Gli altri tre provvedimenti si distribuiscono su altrettante squadre. Un turno di squalifica per Giorgio Madeddu dell'Antiochense Calasetta, per Dennis Mantega del Castiadas e per Emiliano Fernandez del Samugheo.
Nessuna sanzione superiore alla giornata singola, dunque, in un turno che sotto il profilo disciplinare non ha fatto registrare episodi di particolare gravità. Tutte le squalifiche dovranno essere scontate in gare effettive della Coppa Italia.