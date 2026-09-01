Coppa Italia regionale, tre gare di ritorno cambiano data e orarioAnticipi al sabato per Usinese-Alghero e Ozierese-Buddusò, nuovo orario per Vecchio Borgo Sant'Elia-Selargius
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Il programma delle gare di ritorno della Coppa Italia regionale subisce alcune modifiche. Su accordo diretto fra le società interessate, tre incontri inizialmente in calendario per domenica 6 settembre vengono riprogrammati: due anticipati al sabato, uno confermato nella giornata di domenica ma con orario differente.
Eccellenza
Cambia data la sfida di ritorno tra Usinese e Alghero, originariamente fissata per domenica 6 settembre. Le due società hanno concordato l'anticipo a sabato 5 settembre, con calcio d'inizio alle 18:00.
Promozione
Stesso discorso per Ozierese 1926 e Buddusò: anche in questo caso il ritorno, previsto per domenica 6 settembre, viene anticipato a sabato 5 settembre alle 18:00, secondo l'intesa raggiunta fra i due club.
Resta invece nella giornata di domenica Vecchio Borgo Sant'Elia-Selargius, che però si disputerà con orario aggiornato: la gara si giocherà alle 8:00.