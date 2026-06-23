Alice Virdis e Sveva Orrù del Cagliari trionfano in Croazia con la Nazionale femminile di calcio a 5. Le ragazze rossoblù, entrambe classe 2008, hanno partecipato e vinto la Futsal Week 2026, torneo internazionale che si è giocato nell’ultima settimana a Porec. Un ulteriore riconoscimento in una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra, che oltre alle attività in Serie A le ha viste spesso protagoniste con l’Under 19 del Cagliari, arrivata sino alla finale per il titolo di categoria contro la Lazio.

Per Virdis, 18 anni compiuti un mese fa e capitano del Cagliari che ha raggiunto i playoff in Serie A (per la seconda stagione in altrettante partecipazioni), è inoltre arrivata la gioia dei primi gol in Nazionale: una doppietta nel dilagante 19-1 alla Serbia della prima giornata, martedì scorso. Nel turno seguente, il 6-0 contro il Marocco di mercoledì, è poi stata poi la volta del debutto in maglia azzurra per Orrù. L’Italia ha completato il girone venerdì 19 battendo 1-6 la Cechia, per chiudere la prima fase a punteggio pieno. Quindi la finale di domenica sera, contro la Croazia padrona di casa: un 3-1 tutto maturato nella ripresa, con le reti di Boutimah e Mansueto (doppietta) a dare il terzo titolo alle Azzurre nella Futsal Week dopo quelli del 2014 e 2019.

Per Orrù e Virdis, il successo con la Nazionale di Francesca Salvatore non è stato l’ultimo della stagione: hanno poi raggiunto Cesena per prendere parte alla quinta edizione della Kinto Futsal Future Cup. Ed è stato un nuovo successo per Virdis, che oggi ha conquistato il trofeo femminile con la squadra Power Red, con un gol nella serie finale dei rigori vinti 5-2 sulla squadra Yellow (1-1 al termine dei regolamentari). Orrù ha invece chiuso al quarto posto con la formazione Navy Blue, assieme alla compagna del Cagliari Federica Tronci.

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