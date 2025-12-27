Villasimius (Eccellenza), Sebastiano Pinna nuovo allenatoreSubentra ad Antonio Prastaro, protagonista di un lavoro positivo
Il Villasimius annuncia il cambio alla guida tecnica nel campionato di Eccellenza.
La società ha affidato la panchina a Sebastiano Pinna, che subentra ad Antonio Prastaro, protagonista di un lavoro positivo e sempre professionale.
La scelta nasce dalla volontà del club di dare un nuovo impulso alla squadra in questa fase della stagione. Pinna, che nella scorsa annata ha allenato la Cos, porta con sé esperienza e profonda conoscenza del calcio regionale. Pinna sarà presentato oggi alle 15 allo stadio comunale Is Casas di Villasimius.