Caccia al riscatto: dopo il verdetto del giudice sportivo, che nell’intricatissima vicenda della gara d’andata contro l’Isili del girone B di Prima Categoria ha confermato la sconfitta dei carlofortini incassata sul campo, cioè 0-3, e ha comminato pure un punto di penalizzazione in classifica, la Verde Isola è più rabbiosa che mai. E intende vendicarsi in campionato. Il club dell’isola di San Pietro è atteso questa domenica dalla trasferta con il pericolante Segariu per un’operazione riscatto: <Adesso testa di nuovo al campionato - rimarca con enorme rammarico il presidente Giuseppe Buzzo – con la ferrea decisione di dare seguito al fortunato momento calcistico che stiamo vivendo da settimane e che ci ha consentito di staccarci dalla zona calda>. La Verde Isola, quanto al verdetto, nutriva speranze o nella ripetizione della gara o addirittura nella vittoria a tavolino in merito al match di andata contro l’Isili caratterizzato da forti momenti di tensione che avevano costretto alla sospensione della gara. Col punto di penalizzazione, la Verde Isola scende a 19 punti, proprio mentre si era trovata addirittura in vista della non troppo lontana sesta posizione occupata dal Perdaxius, a 24.

