Verde Isola, il veterano Recano nella rosa di mister Alberto MelisArriva in difesa un rinforzo di enorme spessore
Arriva in difesa un rinforzo di enorme spessore alla corte della Verde Isola, club che non nasconde la velleità di voler ben figurare in Prima Categoria per poter riconquistare la Promozione che manca da due anni: a Carloforte è arrivato il forte difensore centrale Gianluca Recano.
Scuola Cagliari, ha un curriculum di tutto rispetto e per lui stravede il nuovo allenatore della Verde Isola Alberto Melis.
I due, considerata l'esperienza maturata e i risultati acquisiti, potrebbero essere i traghettatori della squadra verso traguardi ambiziosi: «Mi ritrovo sempre più una squadra competitiva - analizza l'allenatore - una rosa di notevole qualità che dirà la sua in campionato».