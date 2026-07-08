Verde Isola, confermato il capocannoniere Samuele CurreliVentisei reti totali per il bomber della squadra di Melis
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Continuano le operazioni in casa Verde Isola che apre le porte alla stagione 2026-2027. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la riconferma di Samuele Curreli. Il classe '88 è stato uno dei trascinatori assoluti della squadra di Albertino Melis nell'annata appena trascorsa: 26 reti totali che gli sono valse il titolo di capocannoniere. Numeri assolutamente di livello per un calciatore che continuerà a far parte della rosa gialloverde che ha l'intento di fare ancora meglio la prossima stagione.
Per Curreli quest'anno, oltre ai numeri stratosferici in Prima Categoria, un altro traguardo importante: le sue prestazioni nella LegaCalcioa8 Sulcis lo hanno portato sino alla nazionale italiana di calcio a 8. Il commissario tecnico Daniele D'Orto ha deciso di puntare sulle sue prestazioni in occasione della Nations League andata in scena nel mese di giugno a Belgrado, in Serbia.