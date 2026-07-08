Continuano le operazioni di mercato in casa Gonnosfanadiga. Nelle ultime ore è stato ufficializzato il ritorno di Alessandro Figus e la conferma di Alessandro Ennas. Per Figus, dopo la stagione 2023-2024 con la maglia biancoverde, aveva sposato il progetto del Segariu. Dopo due anni e ottime prestazioni in Prima Categoria con quest'ultimi, la scelta di ritornare a Gonnosfanadiga, sotto la guida del nuovo tecnico Sergio Pice.

Per il centrocampista 2004, la società scrive sui social: "Bentornato, Alessandro Figus! L'USD Gonnosfanadiga è lieto di annunciare il ritorno di Alessandro Figus (classe 2004) tra le fila dei biancoverdi per la stagione 2026/2027. Dopo essersi messo in luce nel campionato di Promozione nella stagione 2023/2024, Alessandro ha confermato il suo talento con due annate di altissimo profilo al Segariu, culminate con 8 reti nell'ultimo campionato. Esterno di fascia dotato di grande velocità e ottima tecnica, Alessandro arricchisce la nostra rosa con qualità ed esperienza. Siamo orgogliosi che abbia scelto di sposare il nostro progetto, consapevoli del valore che apporterà alla squadra. Bentornato a casa, Alessandro!".

Per Alessandro Ennas si aprono le porte del secondo anno con il Gonnosfanadiga. Dopo la prima stagione di adattamento con i colori biancoverdi, l'ex Monreale calcio è pronto a prendersi la titolarità al centro dell'attacco. Su di lui, la società scrive: "L'USD Gonnosfanadiga è lieto di annunciare il rinnovo dell'accordo con Alessandro Ennas!🤍💚

Il promettente attaccante classe 2007 continuerà la sua crescita e la sua avventura con i nostri colori anche per la stagione 2026/2027. Un tassello giovane e di grande valore per il nostro attacco. In bocca al lupo, Alessandro, continuiamo a crescere e a vincere insieme!".

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