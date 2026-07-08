Gonnosfanadiga, ritorni e conferme: Figus e Ennas a disposizione di PiceContinuano le operazioni di mercato in vista della prossima stagione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Continuano le operazioni di mercato in casa Gonnosfanadiga. Nelle ultime ore è stato ufficializzato il ritorno di Alessandro Figus e la conferma di Alessandro Ennas. Per Figus, dopo la stagione 2023-2024 con la maglia biancoverde, aveva sposato il progetto del Segariu. Dopo due anni e ottime prestazioni in Prima Categoria con quest'ultimi, la scelta di ritornare a Gonnosfanadiga, sotto la guida del nuovo tecnico Sergio Pice.
Per il centrocampista 2004, la società scrive sui social: "Bentornato, Alessandro Figus! L'USD Gonnosfanadiga è lieto di annunciare il ritorno di Alessandro Figus (classe 2004) tra le fila dei biancoverdi per la stagione 2026/2027. Dopo essersi messo in luce nel campionato di Promozione nella stagione 2023/2024, Alessandro ha confermato il suo talento con due annate di altissimo profilo al Segariu, culminate con 8 reti nell'ultimo campionato. Esterno di fascia dotato di grande velocità e ottima tecnica, Alessandro arricchisce la nostra rosa con qualità ed esperienza. Siamo orgogliosi che abbia scelto di sposare il nostro progetto, consapevoli del valore che apporterà alla squadra. Bentornato a casa, Alessandro!".
Per Alessandro Ennas si aprono le porte del secondo anno con il Gonnosfanadiga. Dopo la prima stagione di adattamento con i colori biancoverdi, l'ex Monreale calcio è pronto a prendersi la titolarità al centro dell'attacco. Su di lui, la società scrive: "L'USD Gonnosfanadiga è lieto di annunciare il rinnovo dell'accordo con Alessandro Ennas!🤍💚
Il promettente attaccante classe 2007 continuerà la sua crescita e la sua avventura con i nostri colori anche per la stagione 2026/2027. Un tassello giovane e di grande valore per il nostro attacco. In bocca al lupo, Alessandro, continuiamo a crescere e a vincere insieme!".