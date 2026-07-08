Carlo Giua è il nuovo preparatore atletico del settore giovanile dell’Arzachena. Nello staff dell’Olbia Calcio fino a febbraio, il professionista gallurese è stato ingaggiato dal club del presidente Pasquale Cossu per la stagione sportiva 2026/27.

In carriera, “ha collaborato con società come Parma Calcio, Reggiana, Fiorenzuola e Olbia Calcio, occupandosi di programmazione dell’allenamento, prevenzione infortuni e riatletizzazione”, sottolinea la nota dell’Arzachena Calcio Costa Smeralda. Giua è in possesso, tra le altre cose, “della qualifica UEFA B, che completa un profilo tecnico altamente qualificato e orientato allo sviluppo del calciatore. Il suo lavoro – si legge ancora nel comunicato stampa – sarà focalizzato sulla crescita atletica dei giovani calciatori, all’interno di un percorso strutturato e moderno di formazione”.

L’altro annuncio di oggi riguarda Danilo Deiana, che entra a fare parte dell’organigramma del settore giovanile come collaboratore tecnico dell’Under 21: reduce dall’esperienza triennale all’Olbia Calcio 1905 Academy, affiancherà l’allenatore Claudio Aloia nel nuovo progetto che vedrà la giovane formazione biancoverde impegnata nel campionato di Terza Categoria.

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