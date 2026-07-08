La Palma Cagliari (Prima categoria) ha il suo nuovo Direttore Sportivo: è Stefano Siddi, dirigente di lunga esperienza nel calcio dilettantistico sardo, che raccoglie la sfida biancoverde dopo un ciclo lungo e vincente al Calcio Pirri. Grande appassionato di calcio, Siddi ha iniziato a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo in giovane età: a 26 anni la prima esperienza all'Uragano Pirri, poi le tappe all'Azzurra Monserrato e al Monserrato. La prima gioia sportiva arriva nella stagione 2018/2019, con la vittoria del Campionato di Seconda Categoria alla guida tecnica del Città di Selargius. Nel 2019/2020 la chiamata del Calcio Pirri, dove Siddi vive sette anni intensi, fatti di sacrifici, emozioni e grandi soddisfazioni condivise. Al primo anno in rossoblù bissa immediatamente il successo della stagione precedente vincendo ancora la Seconda Categoria, mentre nel 2022/2023 arriva il capolavoro: la vittoria del Campionato di 1ª Categoria, che porta il Calcio Pirri per la prima volta nella sua storia in Promozione.

Ma per il nuovo diesse i successi più importanti sono altri: «Le vittorie più grandi non sono quelle che ho ottenuto sul rettangolo di gioco ma quelle fuori: l'amore che ho dimostrato per i colori del Calcio Pirri ogni giorno per sette anni, il legame umano che ho costruito con la sua gente lungo il bellissimo cammino e le iniziative benefiche che, grazie al benestare della società, mi hanno visto in prima linea a favore dell'ASTAFOS (Associazione Sarda Tutela Assistenza Fanciulli Oncoematologici Sardi), dell'Ospedale Pediatrico Microcitemico A. Cao e dell'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli ed Adulti Subnormali)».



Poi i ringraziamenti: «Ringrazio la Società La Palma Cagliari per la fiducia e l'opportunità, le società che mi hanno contattato prima che sposassi il progetto de La Palma Cagliari e, ancora una volta, il Calcio Pirri e le loro famiglie per i sette anni meravigliosi vissuti insieme, standomi vicini anche nei momenti difficili. Con umiltà metterò a disposizione de La Palma Cagliari la mia esperienza per conseguire gli obiettivi preposti».

Siddi non ha perso tempo e ha già messo la firma sulle prime operazioni di mercato. Sul fronte acquisti arrivano in biancoverde Antonio Grosso dall'Accademia Sulcitana, Rosario Gurzeni dalla 07 Carbonia, Federico Ruggiero e Valentino Perinozzi dal Decimoputzu e Claudio Mura dal Sarroch: cinque innesti che vanno a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. Accanto ai volti nuovi, il club ha blindato una parte importante dell'organico: confermati infatti Mattia Pinna, Riccardo Virdis, Michele Medda, Emanuele Piras, Andrea Boi e Alessandro Medda, che garantiranno continuità e senso di appartenenza al gruppo. Con un dirigente esperto in cabina di regia e una rosa che comincia a prendere forma, in casa La Palma Cagliari la nuova stagione parte con basi solide e ambizioni chiare.

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