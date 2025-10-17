Il Verde Isola Carloforte si muove con decisione sul mercato per invertire la rotta di un avvio di stagione complicato nel girone B di Prima Categoria. La società, decisa a rilanciarsi dopo un inizio con appena un punto conquistato in tre giornate, ha messo a segno ben cinque colpi in entrata, tutti destinati a rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Albertino Melis.

In difesa arriva Gabriele Pancotto, reduce dall’esperienza in Promozione con l’Atletico Cagliari. Accanto a lui, si aggrega anche Gianluca Recano, altro rinforzo per il reparto arretrato. A centrocampo spazio alla qualità e alla visione di gioco di Belabes Fares, mentre in attacco il Verde Isola si affida alla fantasia del brasiliano Dos Santos Marques e all’istinto realizzativo di Samuele Curreli, bomber di razza pronto a fare la differenza.

Una campagna acquisti importante, che testimonia le ambizioni del club e la volontà di uscire rapidamente dalla parte bassa della classifica. Il primo banco di prova per i nuovi arrivati sarà la delicata trasferta di domenica sul campo dell’Orrolese, formazione temibile tra le mura amiche.

La stagione è appena iniziata, ma in casa Verde Isola il messaggio è chiaro: c’è voglia di riscatto e di tornare protagonisti.

