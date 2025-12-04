In seguito alla riunione tra l’Unione dei Comuni del Meilogu, i sindaci di Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Siligo, Thiesi e Torralba e la ditta appaltatrice Formula Ambiente Spa, sono state adottate misure condivise per far fronte all’emergenza regionale relativa al ritiro della plastica.

A partire da sabato 6 dicembre e fino a nuova comunicazione, per tutte le utenze dei Comuni interessati la raccolta della plastica dovrà essere distinta da quella dell’alluminio (barattoli e lattine). L’alluminio verrà conferito insieme al vetro, seguendo il calendario già in vigore, che resta invariato.

Per i Comuni nei quali è prevista la raccolta del vetro domani, giovedì 4 dicembre, le utenze potranno già conferire vetro e alluminio insieme. La plastica non ritirata la scorsa settimana potrà essere raccolta solo se separata dall’alluminio, in conformità con le nuove disposizioni.

Nei Comuni di Bonorva, Pozzomaggiore e Semestene – dove il servizio è gestito dalla ditta Ciclat – non sono previste, al momento, modifiche nelle modalità di conferimento. Eventuali variazioni future saranno comunicate tempestivamente.

