La rassegna Asvi conferma il buono stato di salute dell’allevamento sardo. Con 359 prove in cinque giorni nell’impianto di Tanca Regia, l’evento dedicato ai puledri di 2 e 3 anni, e predisposto dall’Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica in collaborazione con Anacaad (Associazione nazionale allevatori cavallo anglo arabo e derivati) nell’ambito del Programma di incentivazione e valorizzazione delle produzioni equine selezionate della Sardegna anno 2026, ha fatto registrare numeri davvero importanti.

La prova di salto montato per i puledri di 3 anni, che prevedeva anche qualche figura del dressage, ha visto tra gli anglo arabi della III sezione il successo del grigio Ispantosu AA, allevato da Antonio Cuscusa e presentato da Davide Pusceddu che ha sostituito Alessandro Cester, fermato da un leggero infortunio. Sempre tra gli anglo arabi ma per la I e II sezione, si registra vittoria di Imperatore Baio AA, allevato da Luigi Ledda e presentato da Matteo Pische. Nei 3 anni sella italiano, nati e allevati nell’Isola, Imperatrice Sarda è risultata la migliore nel salto montato: prodotto dell’allevamento di Salvatore Zoroddu, è stata presentata da Marco Dessì.

Quanto ai vincitori della prova morfo-attitudinale per i 3 anni, si tratta di Ispantosa AA per le femmine nella I e II sezione anglo arabo e di Imperia Sweet AA nella III sezione; per gli anglo arabi maschi nella I e II sezione di Inamoradu AA, e nella III sezione di Intrigante Boy AA. Per i sella italiano, nella competizione per le femmine trionfa Iscras, tra i maschi It's Casall.

Passando ai risultati delle prove riservate ai puledri di 2 anni, nella prova morfo-attitudinale degli anglo arabi tra le femmine della I e II sezione si impone Lughida by Norman AA, e nella III sezione Laedeker; nei maschi della I e II sezione Lucignolo Sauro AA, nella III sezione Lioneheart de la Folgore AA. Infine, nel sella italiano di 2 anni la prova morfo-attitudinale ha visto primeggiare Leaderlist.

Il Premio migliore addestratore dell’anno nei 3 anni è andato a Beatrice Penco Sechi, quello di migliore addestratore per i 2 anni a Marco Dessì.

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