Il Cannonau Jerzu fa la spesa al supermercato Tortolì. La società biancoverde strappa ai rossoblù Simone Orrù, difensore esterno, nelle ultime stagioni vicecapitano, il brasiliano André Ferrareis e il romeno Andrei Rarinca, entrambi centrocampisti. Sudamericani, ma dall’Argentina, altri due difensori: Julian Medina, laterale sinistro, e Valentin Ursino, centrale.

Per l’attacco, il sodalizio ogliastrino si assicura Victor Choflas, spagnolo, ex Uta, Andrea Serra, dal Lanusei, e riporta a casa il 21enne Antonio Contu, ex Cos, reduce dall’esperienza con la San Quirico Burlando (Liguria).

Sono loro i primi rinforzi ufficiali per Massimo Corda, il giovane tecnico (sarà assistito da Gianfranco Melis) chiamato ad allenare la squadra del suo paese. Confermati per la prossima stagione Paolo Ganadu, Mattia Lai, Fabio Serra, Matteo Deiana, Sebastiano Vargiu, Francesco Carta, Matteo Carta, Nicola Biolchini e Lodovico Furcas.

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