Domenica al Peppino Sau inizia ufficialmente la stagione dell'Usinese, una delle grandi favorite del girone B di Promozione. Smaltita la delusione del mancato ripescaggio i rossoblu si preparano a vivere un'altra stagione da protagonisti. Pochi i ritocchi in una formazione altamente competitiva, tra i quali spicca il centrocampista Luca Tedde, ex Atletico Uri e Tempio. A lui inoltre spetterà l'ingrato compito di sostituire, in campo e nel cuore dei tifosi, il locale Gianni Piredda, uno dei più grandi talenti espressi dal calcio sardo negli ultimi anni, centrocampista dai piedi raffinati che ha lasciato il calcio per limiti di età. La squadra riparte anche da un nuovo allenatore: Giuliano Robbi, sassarese, uno dei tecnici piu esperti della categoria, che ha preso il posto di Gianmario Rassu. Un allenatore che la scorsa stagione ha condotto la squadra al secondo posto in campionato e alla conquista di Coppa Italia e Super Coppa. Ma i tifosi questa stagione si augurano traguardi ancora migliori. Ovvero sia il salto in Eccellenza. Anche se la concorrenza è decisamente qualificata. In un campionato che si preannuncia avvincente.



