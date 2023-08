A Usini ci speravano nel ripescaggio in Eccellenza. Ma nel pomeriggio di martedì 8 agosto l'amara realtà, una doccia fredda: ancora un campionato di Promozione. Lo conferma il comunicato n° 8 del 8/8/2023 della FIGC CR Sardegna, della formazione dei gironi dei Campionati Regionali.

E su quanto deliberato dalla Federazione arriva la nota ufficiale della società. «Con molto stupore, e sincero rammarico, abbiamo appreso, per la seconda volta in tre anni, che la nostra richiesta di ripescaggio per il campionato di Eccellenza non è andata a buon fine. Il Presidente - precisa il comunicato - sta valutando seriamente le proprie dimissioni, in disaccordo con lo staff dirigenziale, in quanto si sente personalmente penalizzato da quanto avvenuto. Aver sperato - continua la nota - ed essere arrivati a conviverci del nostro ripescaggio quest’anno, non è un atto di presunzione. Dopo la vincita della Coppa Italia e della Super Coppa, dopo esserci posizionati al secondo posto nel nostro girone, vista l’anzianità associativa (1963 - senza mai aver fruito di un ripescaggio), in 46 anni mai un’assenza alle riunioni federali, ovviamente pensavamo di avere tutte le carte in regola per meritarlo. La soluzione più logica a nostro parere, e non solo, viste le numerose telefonate di solidarietà che stiamo ricevendo da tutta la Sardegna e da tutte le categorie, sarebbe dovuta essere il nostro ripescaggio in Eccellenza, portando il campionato a un numero pari di società, e utilizzare lo stesso principio nel campionato di Promozione e Prima Categoria, evitando gironi con squadre dispari. Pertanto, a malincuore, subiamo questa decisione e, malgrado tutto - conclude il comunicato - auguriamo una buona stagione a tutti».

Il dimissionario presidente Tonino Derosas, 75 anni, 47 da dirigente e 23 da presidente dell'Usinese, è uno dei dirigenti più capaci e carismatici in Sardegna. Il mancato ripescaggio lo ha fatto soffrire molto, ma tutti gli sportivi e dirigenti, non solo usinesi, vorrebbero che rimanesse sempre lì al suo posto. A dirigere come sempre dalla scrivania la squadra rossoblù e a dare consigli preziosi a tutti.



