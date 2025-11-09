Vittoria pesante per il Latte Dolce che di fronte al pubblico amico batte 3-1 l'Albalonga, terza forza del campionato di serie D. Il ritorno al successo dopo quattro partite rimette la formazione di Fini in corsa per i playoff-

Il Latte Dolce ha disputato un buonissimo primo tempo: al 22' il tiro-cross di Luiu da sinistra coglie in pieno il palo destro. Dopo aver rischiato al 32' (Salvato è bravo su Manca) la formazione di casa passa in vantaggio con Loru che divora 60 metri di campo, converge al centro e manda la palla a carabolare sul palo destro per l'uno a zero.

Nella ripresa l'Albalonga alza il baricentro e si rende pericoloso. Pareggia al 34' con Cardoselli che incorna da pochi passi su torre di Casari. Gli ospiti premono e cercano la vittoria, ma la squadra sassarese ritorna in vantaggio all'85': travewrsone da sinistra e Piredda di testa realizza il 2-1. La partita la chiude in pieno recupero il neo entrato Asproni che raccoglie la respinta del portiere su tiro dell'altro neo entrato Pulina: 3-1.

© Riproduzione riservata