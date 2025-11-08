Terzo successo casalingo consecutivo per la Confelici Cagliari. Nel settimo turno di Serie B Interregionale, i rossoblù superano 78-73 il Nuovo Basket Aquilano al termine di una gara combattuta e decisa solo nel finale.

Ancora priva di Giordano, atteso al rientro a fine mese, la squadra di Federico Manca si è affidata a Gianluca Frattoni, autentico trascinatore con 28 punti e tanti canestri pesanti nei momenti chiave.

La partita. L’Esperia parte meglio e trova subito il primo allungo con le triple di Frattoni. L’Aquila reagisce e chiude il primo quarto avanti 20-19 grazie all’energia di Ianuale e Cecchi. Nel secondo periodo gli ospiti provano a scappare, ma i cagliaritani rimettono tutto in equilibrio prima dell’intervallo lungo (35-35).

Nella ripresa si gioca punto a punto: Compagnoni firma il +4 per gli abruzzesi, ma l’Esperia ribalta la situazione con un parziale di 9-0 ispirato ancora da Frattoni. L’ultimo quarto è una battaglia di nervi: L’Aquila tenta la carta della zona, ma la Confelici risponde con lucidità e vola sul +10 grazie agli uno contro uno del suo argentino. Gli ospiti accorciano nel finale, ma non basta.

Esperia-L’Aquila 78-73

Confelici Carni Cagliari: Porcu ne, N. Manca 5, Cabriolu 8, Gelsi ne, Potì 7, Frattoni 28, Thiam 11, Picciau 9, Locci, Tocco, Pili, Morgillo 10. Allenatore F. Manca

Nuovo Basket Aquilano: Ronca 22, Bologna ne, Compagnoni 3, Di Paolo 5, Ianuale 11, Nardecchia 3, Santomaggio ne, Cecchi 10, Cassar 19, Rita. Allenatore D’Addio

Parziali: 19-20; 35-35; 57-53

