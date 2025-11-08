La Nuorese torna in vetta: Caggiu stende l’Atletico UriImportante successo dei barbaricini nell’anticipo della nona giornata
Nell’anticipo della nona giornata del campionato di Eccellenza, al “Frogheri” di Nuoro la Nuorese batte 1-0 l’Atletico Uri. Decisiva la rete di Caggiu al 16’ della ripresa. I barbaricini tornano in vetta alla classifica con 18 punti, posizione che manterranno per almeno 24 ore, in attesa delle partite di domani. L’Atletico Uri resta fermo a quota tredici.
Bel riscatto per la formazione di Claudio Bonomi, che nelle tre giornate precedenti aveva raccolto soltanto due punti ed era reduce dalla prima sconfitta stagionale, con in mezzo l’eliminazione dalla Coppa Italia.
Gli ospiti si presentavano a Nuoro forti di due successi consecutivi tra le mura amiche.
Domani (domenica), alle 15, le altre gare del turno: Buddusò–Ossese, Tortolì–Iglesias, Carbonia–Villasimius, Sant’Elena–Ferrini (a Settimo), Santa Teresa–Lanusei, Taloro–Ilvamaddalena e Tempio–Calangianus.