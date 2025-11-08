Promozione girone A, la capolista Guspini non sbagliaMa Castiadas e Terralba tengono il passo
Le prime tre della classe non falliscono un colpo. Nel girone A di Promozione si è disputata oggi la decima giornata. La capolista Guspini rifila un poker (4-0) alla Baunese con le reti di Marci (doppietta), Medda e Mboup.
Successo in rimonta (2-1) per il Castiadas contro l’ostico Vecchio Borgo Sant’Elia. Tutte le marcature arrivano nella ripresa: cagliaritani avanti con Mastropietro, poi Nicolas Ridolfi firma il pareggio e allo scadere Jeronimo Ridolfi, su rigore, completa il sorpasso.
I sarrabesi restano a un punto dalla vetta, in compagnia del Terralba, corsaro (0-3) sul difficile campo dell’Ovodda.
Lo Jerzu ferma sull’1-1 la Villacidrese, mentre l’Arborea conquista una vittoria importante (3-1) contro il Tonara. Successo netto anche per il Selargius, che supera 3-0 il Samugheo.
A Mogoro finisce senza reti il confronto tra Freccia Parte Montis e Pirri: per i rossoblù di Davide Meloni è il settimo pareggio stagionale.
Colpo esterno dell’Atletico Cagliari, che espugna 0-1 il campo dell’Uta.
Alle 18 è in programma Cus Cagliari–Tharros.