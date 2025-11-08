La Sardegna Marmi Cagliari torna al successo dopo due stop consecutivi, conquistando la prima vittoria davanti al pubblico del PalaRestivo. Contro l’Autocenter Arese Giussano, le cagliaritane hanno dovuto lottare fino all’ultimo secondo, vincendo 65-52 dopo un supplementare emozionante.

La partita era iniziata con il piede giusto per la Virtus, che nel secondo quarto ha toccato anche i 15 punti di vantaggio grazie alla precisione di Mounia El Habbab (24 punti e 11 rimbalzi) e di Barbara Zieniewska (12 punti e 11 rimbalzi), entrambe protagoniste in doppia-doppia. Il vantaggio, però, si è ridotto nel finale di gara, con Giussano capace di piazzare un parziale di 14-6 che ha rimesso tutto in discussione e portato la sfida al supplementare.

Nell’overtime, le cagliaritane hanno ritrovato sicurezza, piazzando un break di 14-1 decisivo per chiudere il match.

Con questo successo, la Virtus sale a quota tre vittorie stagionali in Serie A2 Femminile.

Virtus Cagliari-Basket Giussano 65-52

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 12, Zieniewska 12, El Habbab 24, Corda 8, Pellegrini Bettoli, Deidda ne, Setzu ne, Gallus, Pasolini ne, Mattera 4, Tykha 5, Anedda. Allenatore Staico

Autocenter Arese Giussano: Nikolova 8, Olajide 10, Diotti 5, Valensin 17, Szajtauer 2, Valli 8, Cec. Colicò, Cel. Colicò ne, Pallavicini ne, Merli 2. Allenatore Sacchi

Parziali: 14-5; 31-21; 45-36; 51-51

