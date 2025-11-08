Sale l’attesa per la settima edizione del Challenge “Riviera del Corallo”, in programma il 29 e 30 novembre sulla Pista Riviera del Corallo di Alghero. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 24 novembre. Organizzato dal Team Alghero Corse con ACI Sassari, Comune e Fondazione Alghero, l’evento assegnerà il titolo di Campione Italiano di Formula Challenge. Sul tracciato di 1.270 metri si disputeranno tre manche da tre giri ciascuna, per uno spettacolo amato da pubblico e piloti. <Siamo carichi per questa nuova edizione – dichiara il presidente del TAC, Tore Bellu – un appuntamento che prepariamo durante tutto l’anno>. Info su www.teamalgherocorse.it o ai numeri 338 2209442 / 348 0387687.

