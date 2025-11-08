Colpo esterno del Budoni: Madero piega il Real MonterotondoQuella di Raffaele Cerbone si conferma una squadra da trasferta
Colpo grosso del Budoni, che espugna 0-1 il campo del Real Monterotondo nell’anticipo dell’undicesima giornata del girone G di Serie D. Decide il gol di Madero.
La squadra di Raffaele Cerbone si conferma formazione da trasferta: è ancora imbattuta fuori casa e con quella di oggi ottiene la quarta vittoria lontano dal “Piras”, la seconda consecutiva.
Tre punti d’oro che permettono ai biancocelesti di agganciare momentaneamente al quarto posto Valmontone e Nocerina.
Domani scendono in campo le altre formazioni sarde: alle 14 a Tertenia si gioca Cos-Montespaccato, mentre alle 14.30 sono in programma Cassino-Olbia, Monastir-Scafatese e Latte Dolce-Albalonga.