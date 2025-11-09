A2 maschile, il Tc Alghero Mp Finance sconfitto a MacerataPer l'ultima giornata del girone 1, gli algheresi cedono 6-0 sui campi dei marchigiani
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Tc Alghero Mp Finance perde a Macerata.
Per la sesta e ultima giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile, gli algheresi cedono 6-0 sui campi del circolo “Claudio e Geo Giuseppucci”.
Con questo risultato, i ragazzi di capitan Gino Asara chiudono all'ultimo posto e giocheranno in trasferta i playout-salvezza.
I risultati.
Iacopo Maria Sada b. Luca Fasciani (A) 6-3, 6-1
Edoardo Lamberti b. Nicolò Serra (A) 6-1, 6-1
Daniel Max Cukierman b. Gabriele Maria Noce (A) 4-6, 6-2, 7-5
Tommaso Compagnucci b. Calvin Hemery (A) 3-6, 6-2, 6-4
Compagnucci/Gianluca Acquaroli b. Serra/Fabiano Fois (A) 6-0, 1-0 rit
Lamberti/Cukierman b. Juan Bautista Otegui/Noce 6-2, 6-0
La classifica finale: Tc Bisenzio 15; Tc Macerata 12; Ct Albinea 9; Tc Alghero 0.