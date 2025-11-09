Il Tc Alghero Mp Finance perde a Macerata.

Per la sesta e ultima giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile, gli algheresi cedono 6-0 sui campi del circolo “Claudio e Geo Giuseppucci”.

Con questo risultato, i ragazzi di capitan Gino Asara chiudono all'ultimo posto e giocheranno in trasferta i playout-salvezza.

I risultati.

Iacopo Maria Sada b. Luca Fasciani (A) 6-3, 6-1

Edoardo Lamberti b. Nicolò Serra (A) 6-1, 6-1

Daniel Max Cukierman b. Gabriele Maria Noce (A) 4-6, 6-2, 7-5

Tommaso Compagnucci b. Calvin Hemery (A) 3-6, 6-2, 6-4

Compagnucci/Gianluca Acquaroli b. Serra/Fabiano Fois (A) 6-0, 1-0 rit

Lamberti/Cukierman b. Juan Bautista Otegui/Noce 6-2, 6-0



La classifica finale: Tc Bisenzio 15; Tc Macerata 12; Ct Albinea 9; Tc Alghero 0.

