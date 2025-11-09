Concede il bis la Dinamo Lab nella serie A di basket in carrozzina. La squadra sassarese espugna il campo dell'Amicacci Giulianova per 67-59.

Gara molto combattuta che la formazione sassarese ha vinto con un bel secondo tempo dove hanno brillato i due neo acquisti provenienti dalla nazionale italiani: Papi (17 punti con 8/13 dal campo) e Saaid (Mvp con 18 punti, 4 rimbalzi e 3 assist).

Sconfitta invece l’altra formazione sarda, Asinara Waves E-Ambiente. Al palazzetto di Porto Torres gli ospiti della Menarini Volpi Rosse Firenze si impongono 72 a 66

